Ottovolante Atalanta: annichilita la Salernitana, non bastano Dia e Nicolussi Caviglia. E Nicola…

L’Atalanta vince a valanga contro la Salernitana, la partita termina 8-2 per i bergamaschi con le reti di Lookman (doppietta), Boga, Scalvini, Koopmeiners, Hojlund, Ederson e Zortea. L’ex Sassuolo colpisce da fuori area dopo soli 5 minuti, mentre l’attaccante nigeriano ha trasformato un calcio di rigore nel primo tempo. A colpire di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo è stato poi Scalvini, mentre due grandi azioni corali regalano gioie personali a Hojlund e Koopmeiners. A nulla è valsa la rete del momentaneo pareggio di Dia nel primo tempo e quella di Nicolussi Caviglia al 56′. È chiaro che adesso la posizione di Davide Nicola sia come minimo compromessa. L’allenatore era già in forte discussione, una clamorosa sconfitta così appesantisce una situazione già seriamente a rischio. La Dea ora si rilancia nella corsa Champions, trovandosi al 6° posto con 34 punti, in attesa della Roma in campo stasera contro la Fiorentina.

Foto: profilo Twitter Atalanta