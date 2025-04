Ottolini: “Vogliamo che Vieira resti con noi. Ci siederemo per i programmi a fine stagione”

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match di oggi contro l’Udinese: “Le motivazioni ci devono sempre essere e ci sono, la salvezza ancora non è matematica, poi ci sono sempre dei discorsi collettivi e individuali, dobbiamo allenare soprattutto questo nei giovani, farli diventare ambiziosi e far capire loro che nel calcio bisogna cercare sempre di dare il meglio”.

Sul torneo di Viareggio: “L’idea è principalmente di valutarli per farli restare nella nostra rosa, ogni giocatore però ha un suo percorso individuale, andranno valutate le caratteristiche e la storia di ognuno. Ora siamo concentrati sul finale di stagione e su quest’anno”.