Ottolini: “Salvezza fondamentale. Oggi con 7 giovani in campo, è un orgoglio”

Il Direttore Sportivo del Genoa, Marco Ottolini ai microfoni di DAZN ha parlato prima della gara di Como.

Queste le sue parole: “Le stagioni sono tutte diverse, bisogna sempre stare sul pezzo cercando di fare il meglio. L’equilibrio è sempre il pensiero da tenere”.

Salvezza acquisita in anticipo: “La nostra volontà era arriva qui così. Ci sono state tante difficoltà, dall’estate scorsa fino agli ultimi mesi: i valori sono stati più importanti di tutto il resto”.

Tanti giovani in campo: “Partiamo con sette giocatori nati dal 2001 in poi: abbiamo necessità e soprattutto interesse nel far crescere i nostri giovani atleti. In questi mesi abbiamo capito cosa fare, ci auguriamo si possano fare cose bene”.

Vieira squalificato, non sarà in campo: “Lo staff tecnico sarà pronto per tutto ciò che servirà. Ringrazio il Como per averci messo a disposizione le loro strutture per preparare al meglio la gara”.

Foto: sito Genoa