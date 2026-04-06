Ottolini: “Rinnovo Spalletti? Siamo a buon punto. I colloqui con Vlahovic proseguiranno”

06/04/2026 | 17:44:52

Il ds della Juventus Marco Ottolini ha parlato a Sky: “Per me è una partita per me speciale, ci tengo a salutare tutto il Genoa, i tifosi e tutto l’ambiente perchè ho passato tre anni molto belli, indimenticabili e li tengo nel cuore. Lo spogliatoio sta bene, chiaramente avevamo tanti al rientro dalle Nazionali, però siamo riusciti a preparare penso al meglio questa partita e ci concentriamo su questo rush finale. Con Dusan abbiamo ricominciato a parlato dopo il suo rientro da Belgrado, dimostrando e mostrando reciprocamente una disponibilità a sedersi e a valutare quale fosse la situazione. Questi colloqui continueranno in queste settimane, niente di più. Riguardo al mister, come ha detto lui, non c’è fretta, siamo concentrati veramente su queste ultime partite, ma diciamo che siamo a buon punto”.

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