Ottolini: “Non c’è alcun dubbio su Vieira. Il presidente è stato chiaro”

29/10/2025 | 20:46:39

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Cremonese: “Partita importante, quando le cose vanno un po’ meno bene assumono un’importanza ancora maggiore però siamo all’inizio e vogliamo giocarla bene”.

Piena fiducia in Vieira? “Non c’è alcun dubbio, il presidente Sucu ha parlato molto chiaramente. Non c’è altro da aggiungere”.

Foto: sito Genoa