Ottolini, la rottura con il Genoa per quella voglia (annunciata) di… Juve

31/10/2025 | 11:15:15

Marco Ottolini ai titoli di coda con il Genoa, addio scritto e solo da certificare. Ieri vi abbiamo raccontato come siano stati determinanti i dissapori dell’ultimo periodo: il Genoa ha continuato a offrigli il rinnovo del contratto, Ottolini ha preso tempo perché ammaliato da un ritorno alla Juve, il famoso direttore sportivo che manca (a fine ottobre…) nell’organigramma bianconero. E così siamo arrivati alla rottura, con Lopez ex Lens al suo posto, nessuna sorpresa e una tempistica solo da scandire: prima di Juventus-Udinese proprio Chiellini aveva confidato che nel giro di poche settimane sarebbe arrivato un nuovo ds, Ottolini viaggia velocemente verso quell’incarico. Peccato che la rottura con il Genoa sia stata così traumatica all’interno di una stagione nata in modo disastroso, il peggiore avvio nell’era dei tre punti, dopo un mercato insufficiente e ricco di lacune. Ottolini esce nel peggiore dei modi, anche se i poteri decisionali – in sede di trattative – sono sempre stati dell’amministratore delegato Blasquez.

Foto: sito Genoa.

English version