Ottolini (ds Genoa): “Retegui soffre perché deve stare fuori. Non credo rischi di perdere il treno della Nazionale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha presentato così a Sky Sport la gara contro il Verona: “Tutte le partite sono importantissime, quella di stasera lo è altrettanto e la affronteremo con le dovute attenzioni. Sì, è uno scontro salvezza. Già in Serie B avevamo un ottimo gruppo di giocatori, che sta dimostrando di reggere bene la categoria”.

Sul ko di Retegui: “Non credo che rischi di perdere il treno della Nazionale, perché è un giocatore di grande valore. Sta soffrendo, non la sta certo vivendo bene e non vede l’ora di tornare in campo. Rientra dopo la pausa? Probabilmente sì, ma avremo aggiornamenti più dettagliati la prossima settimana”.

Foto: Twitter Genoa