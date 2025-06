Ottolini (ds Genoa): “Gudmundsson? Non è escluso che possa tornare a Genova”

04/06/2025 | 11:40:12

Durante l’intervista concessa al Secolo XIX, il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha così parlato del futuro legato ad Albert Gudmundsson: “C’è anche la possibilità che resti. La Fiorentina ha un diritto di riscatto che può esercitare, ma ci sono interessamenti da club di Champions. Stiamo valutando tutto. Non è escluso che Albert possa tornare qui: cercheremo la soluzione migliore per lui e per il Genoa“.

