Ottolini conferma l’arrivo di Stanciu: “Principio di accordo con il Genoa”

Il Genoa è ormai prossimo a chiudere un colpo a zero. Si tratta di Nicolae Stanciu. Come riportato ieri sera, arriva la conferma del direttore sportivo del club, Marco Ottolini, che ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Abbiamo un accordo in principio con Nicolae Stanciu e siamo positivi di poter finalizzare il tutto nelle prossime settimane. È un giocatore con grande esperienza internazionale, capitano della nazionale romena e sarà parte importante del nostro progetto a partire dalla prossima stagione”.

Foto: Instagram Genoa