Ottolini: “Colloqui in corso per il rinnovo di McKennie. A breve parleremo con Spalletti”

09/02/2026 | 22:53:26

Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, è stato intervistato da Sportmediaset. Le sue parole sul momento dei bianconeri. “Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo a McKennie stiamo procedendo con i colloqui, mentre per il mister siamo veramente contenti di quello che sta facendo, ci siederemo con lui nelle prossime settimane. Avevamo dei paletti da rispettare, se ci fossero state le condizioni giuste avremmo fatto. Così non è stato per vari motivi, siamo contenti e fiduciosi nei giocatori che abbiamo. Per noi l’obiettivo dei primi 4 posti è estremamente importante, poi ci concentreremo su Istanbul, sperando di passare il turno”.

foto x juve