Otto volte Bayern: l’indistruttibile armata di Flick creata con un mix di veterani e giovani talenti

Otto titoli consecutivi. Il Bayern Monaco eguaglia la Juventus e vince otto campionati nazionali consecutivi. Una cavalcata incredibile, che ha portato i bavaresi a vincere il loro trentesimo campionato dopo una partenza tutt’altro che positiva. Infatti, nelle prime 10 giornate, sotto la guida di Niko Kovac, il Bayern ha collezionato solamente 18 punti. Con Lipsia e Dortmund che erano partiti fortissimo, il monopolio sembrava essere destinato a terminare. Invece, la scelta della dirigenza di affidare la panchina all’ex-vice CT della Nazionale, Hansi Flick, si è rivelata saggia: 24 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte sotto la sua guida, per un totale di 58 punti in 21 giornate. Un ritmo ingestibile, aiutato dalle reti del solito Robert Lewandowski: 31. Un titolo costruito non solo sui veterani come Lewa, Neuer, Thomas Muller (che ha raggiunto quota 20 assist stagionali), Boateng o Alaba, ma anche sulla definitiva consacrazione di Joshua Kimmich – la vera arma in più della stagione -, lo straordinario Serge Gnabry e il nascente talento di Alphonso Davies, un terzino che spesso si è rivelato anche un’efficace arma offensiva. Insomma, una vera e propria macchina da guerra. Ci sarà qualcuno in grado di fermare l’armata di Flick, che ora punta alla Champions League?