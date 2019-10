Otto su otto: nessuno in Italia come il Palermo. Adesso mirino sul record del Thiene 93/94

Continua la rinascita del Palermo. Il club rosanero, ripartito dalla Serie D dopo il crack economico della scorsa estate, continua il proprio percorso netto che ha come fine ultimo l’immediato ritorno nel calcio professionistico. Una risalita che, giornata dopo giornata, appare addirittura scontata.

Nel derby contro il Licata di ieri, Santana e compagni hanno ottenuto l’ottava vittoria in altrettante partite nel girone I del massimo torneo dilettantistico nazionale. Vetta solitaria a quota 24 punti ed una squadra, sostenuta da un pubblico pazzesco per la categoria, che continua ad infiammare il Barbera.

E, per un record eguagliato, quello del Savoia 2013/2014 che, come i palermitani, vinse consecutivamente le prime otto gare stagionali, altri finiscono nel mirino dei siciliani. In particolare quello del Thiene, che nel 1993/1994 vinse addirittura tutte le prime 13 sfide del campionato di D. E, una volta raggiunto quello, si potrà anche pensare di infrangere quello della Sicula Leonzio 2016/2017, che rappresenta il maggior numero di vittorie consecutive in categoria, addirittura 15.

Foto: Palermo Twitter