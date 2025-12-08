Ottimo Torino, granata avanti sul Milan all’intervallo (2-1)
08/12/2025 | 21:37:21
Concluso il primo tempo della gara tra Torino e Milan. Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata conducono 2-1 sui rossoneri, grazie a un grande avvio di gara.
All’8′, calcio di rigore per il Torino per un fallo di mano di Fikayo Tomori.
Vlasic insacca dagli 11 metri. Al 17′ raddoppia il Torino. Torna a segnare Duvan Zapata.
Milan annichilito, che reagisce e trova la rete del 2-1 al 24′. Grandissima rete di Rabiot, la sua prima in rossonero. Alla mezz’ora il cambio di Leao, che si fa male. Al suo posto entra Ricci. Si va all’intervallo con il Torino avanti 2-1.
Foto: sito Torino