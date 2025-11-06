Ottima Roma, giallorossi avanti 2-0 a Glasgow. Bologna in 10 contro il Brann (rosso a Lykogiannis)

06/11/2025 | 21:50:33

Conclusi i primi tempi delle 21 delle italiane impegnate in Europa League.

Gran bella Roma a Glasgow, in casa dei Rangers. giallorossi avanti 2-0. La Roma la sblocca al 13′ con Soulé su azione di calcio d’angolo. Il raddoppio al 36′ con Pellegrini, azione di Dovbyk che serve il centrocampista che di piatto insacca il 2-0. Roma che ha sfiorato anche il tris, in un primo tempo dominato.

Al Dall’Ara il Bologna fa la partita ma commette una ingenuità. Al 23′ fallo di Lykogiannis su un avversario. Per l’arbitro è rosso diretto, anche se i dubbi sono tantissimi. Bologna che regge bene anche in 10 e sfiora anche la rete nel finale di tempo con Bernardeschi.

Foto: sito Roma