Ottima partenza del PSG, 2-1 al Bayern. Mount guida il Chelsea all’intervallo (1-0)

E’ tempo delle ultime due gare d’andata dei quarti di finale di Champions League, alle 21.00 sono partite Bayern Monaco-PSG e Porto-Chelsea.

Il PSG conduce per 2-1 dopo un bel primo tempo, prima Mbappé e poi Marquinhos firmano un inizio sprint col doppio vantaggio parigino, poi l’ex Choupo-Moting accorcia le distanze al 37′ per la squadra di Flick. Tegole per entrambi i tecnici, alla mezz’ora sono costretti ad abbandonare il terreno di gioco per problemi fisici sia Goretzka che Marquinhos, al loro posto Alphonso Davies ed Ander Herrera.

A Siviglia si sfidano Porto e Chelsea, dopo una mezz’ora di studio Mount riceve al limite dell’area, sfruttando un buco di Zaidu, e batte Marchesin con un preciso diagonale con il destro. Si va al riposo sull’1-0 per la squadra di Tuchel.

Foto: Twitter Chelsea