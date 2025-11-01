Ottima Juve a Cremona, Kostic la sblocca dopo 2 minuti. Palo di Locatelli
01/11/2025 | 21:34:38
La Juventus conduce 1-0 a Cremona al termine dei primi 45 minuti della gara. Ottima Juventus, la prima di Spalletti, che ha tenuto il campo con grande sicurezza per mezz’ora. Dopo due minuti la sbloccano gli ospiti. Prima azione bianconera del match. Palla in area, tacco di Openda, pallone deviato da un avversario e che scorre nella direzione di Kostic che non può sbagliare da zero metri. Juve perfetta per la prima mezz’0ra. Al 25′ palo di Locatelli. Bell’azione di Cambiaso per l’accorrente Locatelli che trova una super parata di Audero che si aiuta col palo. Juve vicinissima al raddoppio. Al 34′ chance anche per Openda, conclusione angolata sull’esterno della rete. Cremonese che prova a uscire nel finale di tempo, ma ottimo primo tempo della Juventus a Cremona.
Foto: sito Juventus