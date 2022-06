Sono due reti di pregevole fattura, una per qualità balistica (Barella), l’altra per la manovra (Pellegrini) ad aver permesso all’Italia di terminare il primo tempo in vantaggio 2-0. Ungheria, al momento, ben controllata dagli Azzurri, che hanno assolutamente meritato il risultato finora maturato.

Foto: Twitter Roma