Ottavi di finale Europa League, scongiurato il Derby: Roma-Athletic Club e Viktoria Plzen-Lazio

Scongiurato il Derby capitolino in campo europeo. Le urne, infatti, hanno dato il loro verdetto, facendo prendere a Roma e Lazio due strade diverse. I giallorossi, infatti, se la vedranno con l’Athletic Club, squadra già incontrata durante la fase a campionato in questa stagione, mentre i biancocelesti dovranno scendere in campo contro il Viktoria Plzen. Sospiro di sollievo, dunque, per i tifosi delle due sponde capitoline. Le gare di andata si giocheranno il 6 marzo, mentre quelle di ritorno il 13 marzo.

FOTO: Instagram Roma