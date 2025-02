Ottavi di finale Conference League: la Fiorentina pesca il Panathinaikos

Le urne hanno dato il verdetto finale, con la Fiorentina che giocherà gli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos. Una squadra insidiosa, ma la Viola ha tutte le carte in regola per passare il turno e volare ai quarti di finale, vista anche la grande esperienza europea acquisita negli utimi anni. La compagine diretta e allenata da Palladino inoltre, essendo tra teste di serie, avrà il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa. Le gare d’andata e ritorno si giocheranno rispettivamente il 6 marzo e il 13 marzo.

FOTO: Instagram Palladino