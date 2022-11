Ottavi di Champions: il Milan pesca il Tottenham, l’Inter trova il Porto. Per il Napoli c’è l’Eintracht

È appena terminato il sorteggio a Nyon. Gli ottavi di finale di Champions League si giocheranno dopo il Mondiale, a 2023 inoltrato. Le gare di andata sono previste il 14/15 ed il 21/22 febbraio, mentre quelle di ritorno si giocheranno il 7/8 ed il 14/15 marzo. Le teste di serie (come il Napoli) giocheranno il ritorno in casa. Tutte le partite inizieranno alle ore 21. Tre le italiane ancora in corsa: Napoli, Inter e Milan. I rossoneri di Stefano Pioli affronteranno il Tottenham di Antonio Conte. Il Napoli, invece, affronterà l’Eintracht Francoforte. Infine, l’Inter affronterà il Porto.

Milan-Tottenham



Eintracht Francoforte–Napoli

Inter-Porto

Foto: Logo Champions