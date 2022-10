Ottavi di Champions, già note 12 qualificate su 16. Inter in seconda fascia

I gironi di Champions League stanno volgendo al termine. E sono già 12 le squadre qualificate agli ottavi di finale, delle quali conosciamo la collocazione di 5 squadre nel sorteggio di Nyon, in programma lunedì 7 novembre. Infatti, Bayern, Chelsea e Manchester City sono già sicure della vetta dei rispettivi gironi e saranno in prima fascia. Come Borussia Dortmund e Inter che, invece, saranno posizionate in seconda fascia. Per le restanti, invece, sarà decisiva l’ultima giornata dei gironi.

Vincitrice del girone

Bayern

Chelsea

Manchester City

Seconda classificata

Borussia Dortmund

Inter

Posizione da determinare

Benfica

Brugge

Liverpool

Napoli

Paris Saint-Germain

Porto

Real Madrid