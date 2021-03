Otavio dopo il rinnovo: “Al Porto mi sento a casa, darò tutto come ho sempre fatto”

Otavio Edmilson da Silva Monteiro ha deciso di continuare la sua avventura con il Porto e ha così commentato il rinnovo fino al 2025: “Sono molto felice, ho sempre detto che volevo restare. In questo club e in questo Paese mi sento a casa, sono sempre stato ben accolto ed è un sogno che si avvera. Volevo rinnovare il contratto e sono felice, continuerò a giocare con la stessa voglia di sempre e farò del mio meglio in campo per portare altri titoli. Questo è quello che posso promettere. Darò tutto in campo, come ho sempre fatto. Non mi arrenderò mai, possono contare su di me fino alla fine”.