Otamendi lascia la Nazionale: “Il più grande onore della mia vita. Ho dato tutto”

24/07/2026 | 12:47:41

La finale del Mondiale contro la Spagna è stata l’ultima partita in maglia Albiceleste per Nicolas Otamendi. Il nuovo difensore del River Plate ha annunciato, attraverso i propri social, di lasciare l’Argentina: “Oggi mi ritrovo a scrivere le parole più difficili di tutta la mia carriera. Saluto la nazionale argentina, ma sono immensamente orgoglioso di aver rappresentato il mio paese. Sebbene i titoli passino alla storia, l’amore per questi colori dura tutta la vita. Fin da bambino, ho sognato di indossare la maglia della nazionale argentina — è stato il più grande privilegio che il calcio mi abbia mai dato. L’ho difesa con tutto il cuore, con orgoglio e con senso di responsabilità, sapendo cosa significa per milioni di argentini. Il destino ha decretato che la mia ultima partita sarebbe stata una finale di Coppa del Mondo. Non è stato il risultato che volevamo, ma me ne vado a testa alta, sapendo che questa squadra ha dato tutto fino all’ultimo secondo. Saluto con la tranquillità di aver dato tutto me stesso. Non ho mai trattenuto un solo briciolo di sforzo, non ho mai smesso di credere, e non ho mai smesso di vedere questa maglietta come il più grande onore della mia vita. Grazie, Argentina. Grazie per avermi permesso di realizzare il mio sogno di diventare campione del mondo e di indossare la maglia più bella del mondo”.

Foto: Instagram Otamendi