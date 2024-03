Osvaldo sui social: “Da tempo lotto contro la depressione. Ve lo racconto perché credo che sia l’unica maniera per guarire”

Momento molto difficile per Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante, tra le altre, di Roma, Juventus e Boca Juniors. L’italo-argentino ha deciso di pubblicare poco fa un video via Instagram, raccontato, in lacrime, dello stato della propria salute mentale: “Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione, sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani. Volevo raccontarlo e condividerlo con voi, sono in cura da uno psichiatra, vivo chiuso dentro casa, non riesco a fare nulla di produttivo. Vi racconto questo perché credo che l’unica maniera per guarire davvero è condividere quello che sto passando.”

Foto: Instagram personale