Osvaldo fa gli auguri a Zeman: “A Lecce mi hai insegnato i migliori movimenti, a Roma sei stato un padre”

Daniel Pablo Osvaldo, ex attaccante di Lecce e Roma e ora al Banfield, ha fatto gli auguri a Zdenek Zeman, suo ex allenatore, su Instagram: “Buon compleanno Mister Zeman! A Lecce mi hai insegnato i migliori movimenti in attacco che poi mi sono portato dietro per tutta la mia carriera, poi ci siamo ritrovati a Roma dove eri già quasi come un Padre x me dentro il calcio”.

https://www.instagram.com/p/CAGMsfrJ_3V/

Foto: Osvaldo Instagram