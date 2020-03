Osvaldo canta e suona in isolamento: “Coi capelli di Frey”. Il video

Daniel Pablo Osvaldo, ex attaccante di Lecce, Juventus, Roma e Fiorentina, è tornato a giocare a calcio con il Banfield dopo un periodo di stop volontario che gli ha permesso di dedicarsi alla sua passione per la musica. Attualmente il 34enne si trova in isolamento in Argentina e, per salutare il popolo italiano, ha pubblicato un video in cui suona e canta una divertente canzone che rievoca l’esperienza in maglia viola. A seguire il video:

Foto: Osvaldo Instagram