Ostigard saluta il Napoli: “Non dimenticherò mai l’anno dello scudetto. Vi auguro tutta la felicità per il futuro”

Leo Ostigard ha lasciato il Napoli, firmando per il Rennes.

Il norvegese, su Instagram, ha salutato i tifosi azzurri: “Grazie per tutto ciò che ho vissuto insieme a voi! Sarò eternamente grato per tutto il sostegno che ho ricevuto da voi e non dimenticherò mai l’anno in cui abbiamo vinto lo scudetto. Vi auguro tutta la felicità per il futuro. Forza Napoli Sempre!”.

Foto: twitter Rennes