Ostigard: “Volevo solo il Genoa. Ecco cosa non ha funzionato in Ligue 1”

07/08/2025 | 12:15:09

Si è concretizzato non molto tempo fa il ritorno di Leo Ostigard a Genoa. Una notizia che ha entusiasmato il giocatore norvegese che, presumibilmente, farà coppia fissa nel reparto difensivo ligure con Johan Vasquez. Il calciatore ex Napoli ha parlato di questo e molto altro ai microfoni de Il Secolo XIX: “Ho detto al mio agente di non ascoltare nessuna altra proposta, volevo solo il Genoa. Perché credo che questa sia la soluzione perfetta per me. Penso che i tifosi e il Ferraris trasmettano grande energia, è un qualcosa di cui ho bisogno in ogni partita. E penso che il modo di giocare, di difendere la partita, trasmetta a loro altrettanta energia. Penso che sia questo il motivo del loro apprezzamento così forte nei miei confronti”. Sull’esperienza francese: “Cosa non ha funzionato? La Ligue 1 non è un campionato molto adatto alle mie caratteristiche. Penso invece che la Serie A sia il posto giusto per me e per il mio modo di giocare. E in Serie A non c’è posto migliore del Genoa per me”. Il centrale classe ’99 ha concluso l’intervista con un messaggio al miele nei confronti della città di Genova:“Cosa mi è mancato? L’atmosfera, le tante persone che mi hanno dimostrato affetto e gratitudine. E il mare, in Francia non lo avevo vicino. Che squadra ho ritrovato? Quella di tre anni fa aveva tanti problemi, il Genoa di adesso è una squadra forte, ci sono tanti giocatori interessanti. E il mio obiettivo adesso è quello di vincere tante partite con la maglia rossoblù”.

Foto: Instagram Ostigard