Ostigard: “Felice del gol. Per il momento, è la rete più importante della mia carriera”

03/11/2025 | 21:18:37

Leo Ostigard, difensore del Genoa, autore del gol del 2-1 contro il Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la sfida ai neroverdi.

Queste le sue parole: “È incredibile. Abbiamo avuto periodi difficili in alcune partite e oggi abbiamo vinto la gara negli ultimi minuti. Abbiamo lavorato molto e è stata una situazione molto difficile per noi, per i tifosi e per tutti in generale. Per vincere questa partita era molto importante”.

Per l’importanza del gol, per il peso, per il momento, è il gol più importante della tua carriera? Sì, in questa situazione forse le cose cambieranno dopo una vittoria. Dobbiamo vincere una partita per sentire che siamo ancora lì. Abbiamo affrontato difficoltà, abbiamo perso, abbiamo perso opportunità. Quando vinci una partita, hai qualcosa dentro la squadra. Sono contento di aver segnato questo gol”.

Foto: Instagram personale