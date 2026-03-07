Ostigard: “Contro la Roma sarà difficile, ma tutto è possibile nel nostro stadio”

07/03/2026 | 11:28:26

Il difensore del Genoa, Leo Ostigard, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Si tratta di una partita importante per noi, contro una grande squadra. Un appuntamento difficile, ma tutto è possibile nel nostro stadio. Proveremo a vincere. Malen? È un giocatore molto forte, l’ho osservato nell’ultima partita e ha giocato molto bene. Per me sarà sempre importante difendere bene e provare a non subire gol”.

Foto: sito Genoa