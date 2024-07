Ostigard: “A Napoli due anni meravigliosi, ma era il momento di cambiare. Ora una nuova sfida”

Leo Ostigard saluta il Napoli e va al Rennes. Il giocatore ha così parlato al sito del club francese: “Ho scoperto uno stadio molto bello, sono un uomo felice, non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione. Al Napoli ho trascorso due anni meravigliosi, ma sentivo che era arrivato il momento per cambiare per continuare a crescere. Ho avuto un ottimo feeling con la dirigenza del Rennes, voglio prendermi le mie responsabilità per questo progetto. Sono qui per dimostrare le mie qualità e aiutare il gruppo. Una nuova sfida in un nuovo paese, ma sono pronto”.

Foto twitter Rennes