Osti sul mercato: “Kjaer ci piace, speriamo abbia voglia di venire alla Samp. Caprari via? Solo se lo chiede lui”

Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato anche di mercato nell’intervista rilasciata a Sky Sport pochi istanti prima del fischio d’inizio del match contro il Milan: “Kjaer è un nome buono, ci piace e lo confermo, ma ci vuole anche la volontà del giocatore. Noi speriamo che il giocatore possa essere contento di venire alla Samp. Per quanto riguarda Caprari, è un nostro giocatore. Fino ad oggi non abbiamo ricevuto richieste ma se lui chiedesse di andare via, valuteremo la cosa“.