Osti: “Ranieri ha portato tranquillità, la squadra non risente delle voci sulla società”

Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, è intervenuto ai microfoni di Sky pochi istanti prima del fischio d’inizio del match contro la Juventus: “Ranieri ha portato tanta tranquillità, ha capito le caratteristiche dei giocatori in fretta, penso sappia mettere la squadra in campo con molto pragmatismo. Se abbiamo isolato la squadra dalle voci? Non penso che sappia nemmeno che ci sarà il consiglio di amministrazione“.

Foto: sito Sampdoria