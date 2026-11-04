TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ospina si ritira: l’ex portiere del Napoli e della Nazionale colombiana lascia il calcio a 38 anni

04/11/2026 | 18:26:56

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

David Ospina, primatista per presenze nella storia della Nazionale colombiana al pari di James Rodriguez (131), ha annunciato l’addio al calcio. Il portiere, contraddistintosi con le maglie di Nizza, Arsenal e Napoli, si ritira all’età di 38 anni con un emozionante messaggio sui propri social: “Nel calcio, dico grazie! Non lo abbandonerò… ma sono grato! È stato un viaggio bellissimo! Ora andrò dove mi porterà il sorriso”.

Foto: X Atlante