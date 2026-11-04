Ospina si ritira: l’ex portiere del Napoli e della Nazionale colombiana lascia il calcio a 38 anni

04/11/2026 | 18:26:56

David Ospina, primatista per presenze nella storia della Nazionale colombiana al pari di James Rodriguez (131), ha annunciato l’addio al calcio. Il portiere, contraddistintosi con le maglie di Nizza, Arsenal e Napoli, si ritira all’età di 38 anni con un emozionante messaggio sui propri social: “Nel calcio, dico grazie! Non lo abbandonerò… ma sono grato! È stato un viaggio bellissimo! Ora andrò dove mi porterà il sorriso”.

Foto: X Atlante