Ospina: “Ringrazio tutti, adesso sto bene. Tornerò più forte di prima”

David Ospina, dopo il brutto incidente patito ieri durante Napoli-Udinese, ha postato un messaggio su Twitter per tranquillizzare tutti: “Voglio ringraziare con tutto il cuore le persone che sono state in ansia per la mia salute, adesso sto bene, di nuovo a casa con la mia famiglia, ho bisogno di riposo e al più presto con l’aiuto di Dio e la preghiera di tutti tornerò più forte di prima”.

Foto: Twitter personale Ospina