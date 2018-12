Ospina: “Possiamo superare il girone. Salah? Facciamo attenzione a tutto il Liverpool”

Intervistato dal Sun, David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato della partita di stasera degli azzurri contro il Liverpool, match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: “È un’ottima occasione per noi. Loro sono grandi avversari e sappiamo che siamo davanti ad una squadra veramente eccezionale. Ma anche noi abbiamo un grande tecnico e grandi calciatori. Abbiamo fiducia e se ci impegniamo a fare bene le nostre cose, crediamo di riuscire a superare la fase a gironi di Champions League”. Infine sull’attaccante dei Reds, Salah: “So che sabato ha segnato tre gol. È un grande giocatore, ma dobbiamo fare attenzione a tutta la squadra. Il Liverpool ha dimostrato di essere una grande squadra, e non si tratta solo di un calciatore, è per questo che sono arrivati ​​alla finale della Champions League nella scorsa stagione”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli