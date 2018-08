Ospina-Napoli: l’annuncio di De Laurentiis era quello giusto. Un portiere per Ancelotti. E poi…

David Ospina al Napoli. Lo aveva annunciato Aurelio De Laurentiis diverse ora fa, parlando di operazione in dirittura d’arrivo: “Ospina? È vero, può arrivare. Stiamo negoziando, ci sono delle divergenze sulle loro richieste. Probabilmente è un’operazione che andrà in porto”. Ormai mancano gli ultimi dettagli, Ospina è in arrivo dall’Arsenal, in prestito. Colombiano classe 1988, compirà 30 anni a fine agosto. Il numero uno del club aveva dato l’operazione definita, non un colpo di questi minuti, ma un annuncio di De Laurentiis che verrà rispettato. Ora si stanno definendo gli ultimi particolari, il mercato del Napoli potrebbe finire qui, almeno in entrata. Considerato che il De Laurentiis ha respinto qualsiasi ipotesi legata all’attaccante. Adesso l’uscita di Tonelli conteso da Cagliari e Samp. Per il resto, calma piatta, almeno per ora…

Foto: arsenal.com