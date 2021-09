Ospina e la concorrenza con Meret: “Mi alleno al top anche quando non sono titolare”

Dal ritiro della Colombia a Barranquilla ha parlato il portiere del Napoli David Ospina. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Tuttonapoli.net, sulla sua situazione in azzurro che lo ha reso il secondo portiere alle spalle di Meret: “Negli ultimi tempi mi si è presentata questa situazione a Napoli. Ciò che mi fa restare al massimo a livello di condizione è il fatto di potermi allenare al massimo quando non sono titolare, in modo da farmi trovare pronto quando dovesse presentarsi l’occasione. So di dovermi far trovare sempre pronto, sempre al massimo”.