OSORIO, IL MILAN CERCA LA SUA “JOYA”

Come riportano fonti dal Cile, il Milan ha presentato un’offerta di 5 milioni per il giovane attaccante, classe 2004, Dario Osorio, in forza all’Universidad de Chile. I rossoneri vorrebbero prendere subito il ragazzo e anticipare la concorrenza di diversi club stranieri, che tengono d’occhio il giocatore. In particolare alcuni club di Premier, su tutti l’Aston Villa che vuole provare ad anticipare il Milan e portare il calciatore in Inghilterra.

Osorio è un’ala destra offensiva, ma di piede mancino, ma può giocare anche da prima punta. Vanta già 27 presenze e 7 gol con la maglia dell’Universidad de Chile con cui ha esordito giovanissimo a inizio 2022. E’ un ragazzo molto forte nel dribbling e predilige giocare sulla corsia di destra, per accentrarsi e andare alla conclusione.

In Sud America, ormai da un anno, si pensa con convinzione che il cileno sia un predestinato, un attaccante pronto già ai grandi palcoscenici e in effetti i numeri non mentono.

Dario Osorio nasce a Hijuelas, cittadina cilena, il 24 gennaio 2004. I genitori si accorgono ben presto che nelle vene del figlio scorre calcio. Istinto puro, classe fina, e una fantasia tecnica fuori dal normale che mostra già in età infantile. Il percorso sportivo di Osorio comincia sin da subito nel club Universidad de Chile. E in pochissimo tempo viene definito il nuovo Alexis Sanches, che proprio in quel club aveva cominciato, ma viene ribattezzato la Joya per classe e fantasia. Un soprannome che richiama l’altro sudamericano Paulo Dybala, a cui Osorio ovviamente si ispira, anche per la cosa che li accomuna, il piede sinistro.

Come detto, predilige giocare sulla corsia di destra, per accentrarsi e calciare di sinistro verso la porta, ma anche sulla corsia mancina è bravo, per cercare di fornire assist ai compagni. Le sue qualità sono il dribbling, arma con cui è micidiale, e la freddezza davanti la porta, dimostrando di avere sangue freddo, con i suoi 7 gol in 27 partite, a soli 18 anni.

Nel 2021, a soli 17 anni, arriva la chiamata in prima squadra, dove esordisce nel gennaio 2022, appena compiuti 18 anni. Nel corso della scorsa annata viene convocato anche dalla Nazionale maggiore cilena, con cui vanta già 3 presenze.

Ad agevolare la sua consacrazione è il feeling che si è instaurato con Diego Lopez. L’ex difensore e allenatore di Cagliari e Brescia, arriva all’Universidad de Chile come nuovo tecnico nel 2022, e sotto la sua guida Osorio trova libertà di espressione e di movimento. Fattori che gli permettono di diventare il leader offensivo della squadra.

Osorio vuole unirsi alla lista dei tanti talenti che l’Universidad de Chile ha sfornato negli ultimi anni, giocatori come Isla, Sanchez, Bravo, Mati Fernandez (Vidal è esploso nell’altro importante club cileno, il Colo Colo).

Insomma, un talento, un autentico crack, che il Milan vorrebbe portare in Italia, ma per la nuova “Joya”, la concorrenza è alta.

