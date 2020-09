OSORIO, IL GIGANTE SUDAMERICANO ALLA CORTE DEL PARMA

Ormai ci siamo, Yordan Osorio è sempre più vicino a vestire la maglia del Parma. Nato a Barinas, in Venezuela, il 10 maggio del 1994, si avvicina sin da bambino al mondo del calcio, uno dei pochi svaghi in un Paese spesso difficile per le giovani generazioni. Dopo l’esperienza da bambino alla scuola Palacio Fajardo, Osorio entra nelle giovanili del Zamora, squadra alle porte di Barinas che milita nel massimo campionato venezuelano. Dopo l’esordio avvenuto il 3 aprile 2014 con la maglia de La Furia Llanera, passa al Tondela sbarcando così nel Vecchio Continente. Nei verdeoro si mette subito in mostra – segnando anche tre gol – ed entra nel radar del Porto, squadra sempre attenta ai giovani promettenti del Sudamerica. Con la maglia dei Dragões però non riesce a mettersi in mostra anche se diventa campione del Portogallo nella stagione 2017/2018. Dopo una breve parentesi al Vitória de Guimarães (squadra portoghese) arriva il passaggio allo Zenit San Pietroburgo dove bissa un doblete con scudetto e coppa Nazionale senza però lasciare un buon segno. Adesso il ritorno al Porto e il passaggio al Parma, una nuova avventura per rilanciarsi nel campionato italiano. Difensore centrale possente grazie anche al suo fisico da gigante sudamericano, con un altezza che sfiora i 190cm è sempre ben presente in area di rigore sulle palle alte. All’occasione il classe ’94 può giocare da mediano, bravo col destro a saper impostare il gioco dalle retrovie.

Foto: twitter Porto