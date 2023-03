Osimhen vola e porta il Napoli in vantaggio: 1-0 all’intervallo al Maradona

Napoli in vantaggio all’intervallo: 1-0, gran gol di Osimhen in pieno recupero. Partenza arrembante per i padroni di casa con Politano che scalda i guantoni di Trapp dopo appena un minuto di gioco. Al 19′ è ancora il Napoli ad affacciarsi in avanti: grande recupero di Zielinski in mezzo al campo, il centrocampista polacco innesca Kvaratskhelia che porta palla fin dentro il cuore della difesa tedesca, ma Trapp si oppone al tentativo a rete del georgiano. Al 30′ arriva la grande occasione per gli ospiti, ma a tu per tu con Meret, non si capiscono Gotze e Borre – forse a causa di un possibile offside del centravanti – e il pallone arriva nelle mani del portiere azzurro. Al 43′ la grande occasione arriva sui piedi di Kvaratskhelia: imbucata buona per il georgiano, che entra in area e davanti a Trapp trova l’opposizione del portiere tedesco. Ma al 45′ è Victor Osimhen a portare gli uomini di Spalletti in vantaggio: Politano fugge sulla corsia di destra e mette un traversone invitante, l’attaccante nigeriano resta sospeso in aria e di testa trova il gol che vale il vantaggio all’intervallo.

Foto: Instagram Napoli