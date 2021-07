Osimhen, un poker per riprendersi il Napoli

Il Napoli ha battuto 12-0 nella prima uscita amichevole i dilettanti della Bassa Anaunia a Dimaro. Gol, spettacolo e divertimento davanti a 503 tifosi muniti di green pass.

Grande protagonista l’attaccante Victor Osimhen, autore di quattro gol. Il nigeriano ha mostrato tutto il pezzo del suo repertorio: rapacità in area di rigore, tiro da fuori e progressione poderosa da metà campo fino ad arrivare a segno.

Certo, non sarà l’avversario esatto, la Bassa Aurunca, per poter fare valutazioni, ma Osimhen ha dimostrato di essere in buona forma e aver approcciato con il piglio giusto la stagione sin dal ritiro.

“Sarà un Napoli Osimheniano” aveva detto De Laurentiis la scorsa stagione all’arrivo dell’attaccante, ricordiamo, acquisto record della storia dei partenopei. Il giocatore la scorsa stagione ha mostrato cose interessanti, diversi colpi importanti, ma il Covid e alcuni infortuni lo hanno sempre frenato. La speranza è vederlo al massimo in questa stagione 2021-22.

Foto: Twitter Napoli