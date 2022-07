Osimhen: “Un onore giocare nello stadio dedicato a Maradona. A Napoli sono felice”

Victor Osimhen mai come quest’anno sarà il trascinatore del Napoli. Dopo le partenze di Koulibaly, Insigne, Mertens e Ospina, l’attaccante nigeriano sarà fondamentale per il gioco di Spalletti e dei partenopei. Nella lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, il calciatore ha parlato dello scorso anno e del rapporto speciale con la città. Queste le sue parole.

“Sono davvero felice! Sono una bella città e in un club meraviglioso. Napoli è uno dei posti migliori per essere calciatore: qui ha giocato Diego Armando Maradona, il migliore di sempre, e considero un privilegio e un grande onore giocare nello stadio intitolato a lui. Siamo stati molto, molto vicini allo scudetto: tutti abbiamo dato tutto per vincerlo, ma il calcio è questo. Era e resta un sogno: ci proveremo ancora. Anche la Champions, però, era un sogno e l’abbiamo raggiunta”.

Foto: Twitter Napoli