Napoli-Milan è in programma domenica 22 e Victor Osimhen vuole esserci. Nessuna frattura, ma solo paura per l’attaccante, uscito in barella dalla partita tra Nigeria e Sierra Leone. L’ex Lille farà una corsa contro il tempo per arrivare all’appuntamento. Non vuole mancare e farà di tutto per esserci.

Foto: Twitter Napoli