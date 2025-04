Osimhen sul futuro: “Galatasaray sempre nel mio cuore, verrà preso la scelta migliore per tutti”

Durante l’intervista concessa a NTV, il centravanti del Galatasaray, Victor Osimhen, ha così parlato del suo futuro: “Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa la decisione migliore per tutti. Ma il Galatasaray resterà per sempre nel mio cuore”.

Foto: Instagram Galatasaray