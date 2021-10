Osimhen sui social: “Quando vieni dal nulla, ogni passo in avanti che fai è una vittoria”

Victor Osimhen è il giocatore più in forma e devastante di questo avvio di Serie A 2021-22, l’attaccante nigeriano del Napoli ha recentemente raccontato delle sue umili origini, e va a rafforzare tali dichiarazioni con il suo ultimo post su Instagram, in cui scrive: “Quando vieni dal nulla, ogni passo in avanti che fai nella vita è una vittoria”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Foto: Twitter Napoli