Osimhen: “Sto vivendo un sogno, da bambino mi ispiravo a Drogba. Vi racconto la mia storia”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube King Ekong in cui ha parlato del suo percorso di vita che l’ha portato nel mondo del calcio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni:

“Come sto? Mi sento bene, è come se fosse un sogno per me. Un sogno di un bambino che viene fuori dai bassifondi. Volevo solo diventare un giocatore professionista, ispirato da molte grandi leggende, come Drogba, Obi Mikel, Ighalo e gli altri, e sento che essere in grado di raggiungere questa impresa è uno dei miei più grandi successi nella vita. Sono grato a Dio. Dove sono cresciuto nulla è promesso lì, perché qualunque cosa tu voglia ottenere, devi lavorare duramente per ottenerlo. Ricordo che mentre crescevo, stavo pulendo la grondaia per 20 Naira per il mio defunto padrone di casa. Ho fatto alcuni lavori di pulizia per i miei vicini, portando loro l’acqua per 80 Naira, e ho trovato piacere nel fare queste cose. Quando ho lavorato così duramente era importante per me ottenere questi soldi perché ero consapevole di come li avrei spesi per aiutare la mia famiglia. Mentre crescevo mio fratello vendeva giornali, mia sorella vendeva arance e io ero nel traffico a inseguire macchine per dare loro acqua per ottenere soldi e restituire loro il resto. Sento che le difficoltà mi hanno davvero aiutato nella vita e sono grato per dove sono oggi perché quello che ho passato mi ha plasmato per l’uomo che sono oggi e sono davvero grato a Dio per questo”.

Foto: Instagram Osimhen