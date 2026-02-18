Osimhen: “Spalletti come un padre per me, credeva in me dal profondo dell’anima”

18/02/2026 | 18:29:38

L’ex attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha concesso un’intervista a The Player’s Tribune. Queste le sue parole:

“Quando ho lasciato Lille, mi sentivo perso. Quando sono arrivato a Napoli, mi sono sentito ritrovato. Devo davvero ringraziare la città, i tifosi e i miei compagni di squadra per avermi cambiato la vita. Ricordo il primo incontro che ho avuto al mio arrivo: ho detto all’allenatore, il signor Spalletti: “Non sto bene. Sono molto arrabbiato in questo momento. Molto triste. Non ho la testa a posto”.

Ma era come un padre per me. Quando non facevo qualcosa di giusto, mi prendeva per il collo. Ma credeva in me nel profondo dell’anima, lo giuro. Pensava che potessi essere il migliore del mondo”.

