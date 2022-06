Osimhen senza pace, arriva la denuncia dell’ex agente

Victor Osimhen, è finito al centro di un giro mediatico, non per le sue giocate o per i suoi gol, ma per questioni extra calcistiche. Dopo le perquisizioni di qualche settimana fa e i rinvii a giudizio per il caso plusvalenze che vede coinvolto anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ora è il turno del suo ex agente. Osita Okolo, anche cognato del calciatore nigeriano, accusa il bomber del Napoli di aver trattenuto per se gran parte delle commissioni utilizzati per alcuni membri della famiglia. I media internazionali riportano la denuncia presente al tribunale di Ikeja, in Nigeria. Secondo l’accusa, quella cifra, nonostante la separazione tra i due non fu più restituita.

Foto: Twitter Napoli