Osimhen saluta e ringrazia Gattuso: “Sei stato determinante per la mia crescita. Ti auguro il meglio Boss”

Victor Osimhen ha salutato Rino Gattuso con un lungo post sul suo account Instagram personale: “Sei stato determinante per la mia crescita, non solo come allenatore ma anche come uomo. Ho apprezzato molto tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo, ti ho ammirato come giocatore e poter lavorare con te e poterti chiamare Boss è stato qualcosa che non dimenticherò mai! Ti terrò in grande considerazione per sempre e ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura Boss”.

Foto: Twitter Napoli